Немецкий политик рассказал, как Мерц может использовать вывод войск США

- Ральф Нимайер считает, что канцлер Фридрих Мерц может использовать вывод части войск США как предлог для дальнейшей милитаризации ФРГ.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц может использовать вывод части войск США из страны, если он случится, как предлог для дальнейшей милитаризации ФРГ, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения своего контингента в Германии. По словам американского лидера, решение на этот счет будет принято в кратчайшие сроки.
"Возможно, Мерц назвал бы это ударом по "трансатлантическому партнерству", ведь в его идеологии военные США нас "защищают". И, вероятно, он заявил бы, что из-за этого Германия точно должна создать сильнейшую армию (в Европе - ред.)", - сказал Нимайер о возможной реакции канцлера на вывод части военных из ФРГ.
Сегодня в Германии более 30 тысяч американских солдат, и, по оценке Нимайера, Вашингтон мог бы сократить свой контингент даже в десятки раз. Сохранение небольшого присутствия на различных военных объектах все еще обеспечило бы интересы Штатов и позволило бы экономить на содержании контингента, считает политик.
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".