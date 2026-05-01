Тема семейных блоков в общежитиях может войти в программу ЕР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Тема семейных блоков в общежитиях российских вузов может войти в народную программу партии "Единая Россия", сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Мы неоднократно говорили о необходимости так называемых семейных блоков в общежитиях. Я думаю, что это тоже та тема, которая может войти и в народную программу", - сказал Медведев на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".
Он напомнил, что по инициативе партии "Единая Россия" с прошлого года в стране официально закреплен статус студенческой семьи. Для таких семей формируются отдельные меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне, отметил Медведев.