Краткий пересказ от РИА ИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил россиян с днем Весны и Труда.
«
"Помимо того, что погода хорошая, день особенный - красный день календаря, позвольте всех сердечно поздравить с днем Весны и Труда", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания форума "Единая Россия. Есть результат!".
Он добавил, что некоторые политические оппоненты партии пытаются присвоить этот праздник.
"Вы понимаете, на кого я намекаю. Ссылаясь на прошлое и так далее. Но гораздо важнее посвятить этот день заботе о будущем, как это, собственно, и делает "Единая Россия", - сказал Медведев.