Медведев призвал включить заботу о пожилых людях в программу ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев призвал включить в программу "Единой России" заботу о пожилых людях.
- Одна из задач, поставленных президентом, — развитие системы долговременного ухода, которая на данный момент охватывает около 180 тысяч человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Забота о благополучии пожилых людей должна быть отражена в народной программе "Единой России", сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Направление, которое должно быть и в новой нашей программе, - это забота о благополучии и здоровье пожилых людей. Одна из задач, поставленных президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.), - развитие системы долговременного ухода. Благодаря нашей работе сегодня эта тема охватывает приблизительно 180 тысяч человек, но, естественно, ее нужно расширять", - сказал Медведев в ходе форума "Единая Россия. Есть результат!".
Он отметил, что благодаря партийному проекту "Старшее поколение", программам активного долголетия, около 15 миллионов людей старшего возраста занимаются волонтерством, спортом и творчеством.