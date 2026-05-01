Медведев призвал постоянно обновлять первичное звено здравоохранения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев заявил о необходимости постоянного обновления инфраструктуры первичного звена здравоохранения.

По его словам, даже дорогостоящее медицинское оборудование может выходить из строя, к тому же появляются новые технологии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Обновление инфраструктуры первичного звена здравоохранения должно быть постоянным, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

« "Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения, занимаемся этим не первый год, но такого рода обновление должно идти постоянно", - сказал Медведев , выступая на форуме " Единая Россия . Есть результат!".

Говоря о причинах, обуславливающих необходимость обновления медоборудования, Медведев уточнил, что даже дорогостоящее медицинское оборудование может выходить из строя. Кроме того, появляются различные инновационные технологии.

Он также отметил, что "Единая Россия" изначально поддерживала и расширяла госпрограммы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".