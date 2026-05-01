Медведев призвал постоянно обновлять первичное звено здравоохранения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Обновление инфраструктуры первичного звена здравоохранения должно быть постоянным, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения, занимаемся этим не первый год, но такого рода обновление должно идти постоянно", - сказал Медведев, выступая на форуме "Единая Россия. Есть результат!".
Говоря о причинах, обуславливающих необходимость обновления медоборудования, Медведев уточнил, что даже дорогостоящее медицинское оборудование может выходить из строя. Кроме того, появляются различные инновационные технологии.
Он также отметил, что "Единая Россия" изначально поддерживала и расширяла госпрограммы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
"Мы с вами понимаем, что появление доктора или фельдшера на селе существенным образом меняет ситуацию", - подчеркнул он.