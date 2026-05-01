Медведев прокомментировал меры по поддержке многодетных семей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Меры по поддержке многодетных семей вводятся практически во всех регионах России, и это хорошо, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Различные дополнительные меры поддержки многодетных семей вводятся практически в любом регионе нашей страны - естественно, на Северо-Западе, в Северо-Западном округе. Это хорошо", - сказал он на пленарном заседании в рамках форума "Единая Россия. Есть результат!".