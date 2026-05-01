"Единая Россия" является главной политической силой, заявил Медведев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Партия "Единая Россия" сегодня — главная политическая сила страны, ее народная программа рассчитана на конкретную помощь гражданам, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Задача "Единой России" — сформировать условия, при которых эти планы будут реализованы, они воплотятся в жизнь. Это не очень просто с учетом нынешнего этапа нашего развития, нашей жизни. Но как главная политическая сила на сегодняшний день нашей страны мы за нее отвечаем", — сказал Медведев в ходе форума "Единая Россия. Есть результат!".
"И наша народная программа рассчитана прежде всего на конкретную помощь гражданам", — подчеркнул он.