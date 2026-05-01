Предупреждение Медведева вызвало панику на Западе

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. На Западе испугались предупреждения зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об угрозе ядерного апокалипсиса, следует из статьи британского издания Daily Express.
"Он заявил о существовании вероятности того, что мир столкнется с "ядерным апокалипсисом". <…> В пугающем обращении Медведев отметил: "Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер", — говорится в материале.
Также таблоид процитировал слова политика о том, что "сейчас Евросоюз возглавляют идиоты".
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для интересов страны.