Рейтинг@Mail.ru
Предупреждение Медведева вызвало панику на Западе - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 01.05.2026 (обновлено: 16:29 01.05.2026)
Предупреждение Медведева вызвало панику на Западе

Daily Express: Медведев предупредил об угрозе ядерного апокалипсиса

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Западе испугались предупреждения зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об угрозе ядерного апокалипсиса.
  • Медведев отметил, что сейчас наблюдается процесс милитаризации Европы, аналогичный периоду перед Второй мировой войной.
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не вынашивает агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. На Западе испугались предупреждения зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об угрозе ядерного апокалипсиса, следует из статьи британского издания Daily Express.
"Он заявил о существовании вероятности того, что мир столкнется с "ядерным апокалипсисом". <…> В пугающем обращении Медведев отметил: "Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер", — говорится в материале.
Также таблоид процитировал слова политика о том, что "сейчас Евросоюз возглавляют идиоты".
Накануне в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Медведев отметил, что сейчас наблюдается процесс милитаризации Европы, как и перед Второй мировой войной, а также указал на то, что руководство ЕС бредит конфликтом с Россией.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для интересов страны.
В миреРоссияДмитрий МедведевЕвросоюзНАТОСергей ЛавровМоскваЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала