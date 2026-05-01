МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники использовались в недавней атаке боевиков в Мали, что соответствует общей линии Киева на дестабилизацию стран Африки, рассказал РИА Новости лидер партии "Союз демократических социалистов", почетный сенатор Демократической Республики Конго Криспин Кабаселе Тшиманга.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.