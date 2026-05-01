05:26 01.05.2026
Украинские БПЛА применялись боевиками в Мали, заявил африканский политик

Сенатор Тшиманга: ВСУ использовали беспилотники в атаке боевиков в Мали

Солдаты правительственных войск Мали
Солдаты правительственных войск Мали. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА применялись боевиками в Мали, заявил лидер партии «Союз демократических социалистов», почетный сенатор Демократической Республики Конго Криспин Кабаселе Тшиманга.
  • По словам Кабаселе Тшимана, есть информация, что дроны, атаковавшие Бамако и другие города Мали, были с Украины.
  • По оценке политика, Украина играет значительную роль в дестабилизации африканских стран, которые считаются дружественными России.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники использовались в недавней атаке боевиков в Мали, что соответствует общей линии Киева на дестабилизацию стран Африки, рассказал РИА Новости лидер партии "Союз демократических социалистов", почетный сенатор Демократической Республики Конго Криспин Кабаселе Тшиманга.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.
"Это (поддержка Украиной африканских боевиков - ред.) правда. Даже прошла информация, что в субботу дроны, которыми атаковали Бамако и другие города (Мали), были с Украины", - сказал Кабаселе Тшиманга на полях прошедшего в Москве форума Совинтерн.
По его оценке, Украина играет значительную роль в дестабилизации африканских стран. Киев действует против всех государств континента, которые считаются дружественными России, подчеркнул политик.
