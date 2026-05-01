Племянник Макрона с нетерпением ждет конца президентского срока дяди

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 01.05.2026
Племянник Макрона заявил, что с нетерпением ждет конца президентского срока дяди

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Племянник Макрона Жан-Александр Тронье заявил, что с нетерпением ждет окончания президентского срока дяди.
  • По его словам, президентство Макрона негативно сказалось на семейном бизнесе, так как компания потеряла большое количество заказов.
  • Тронье рассказал о негативных последствиях для своей семьи, включая акты вандализма против магазинов и агрессивное отношение со стороны людей.
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Жан-Александр Тронье, приходящийся президенту Франции Эммануэлю Макрону племянником, заявил, что с нетерпением ждет окончания президентского срока своего дяди на фоне проблем, с которыми столкнулась его семья после того, как Макрон стал президентом.
"Я с нетерпением жду 2027 года. Конечно же, я рассчитываю, что каждый день будет шагом к большей свободе, ведь сейчас мы страдаем от ее отсутствия", - рассказал Тронье, являющийся сыном одного из старших братьев Брижит Макрон, на подкасте "Против света".
До 2019 года являвшийся руководителем сети кондитерских "Жан Тронье", племянник Брижит рассказал, что становление Макрона президентом страны негативно сказалось на семейном бизнесе. Жан-Александр заявил, что, после того как Макрон возглавил Францию, его бизнес потерял большое количество заказов от производственных советов, управляемых представителями профсоюзов, из-за того что те не хотели "угождать президенту".
Тронье отметил, что некоторые люди пытались обращаться к нему с просьбами решить их проблемы с помощью влиятельного родственника. В дальнейшем ситуация обострилась еще сильнее, и, по словам Жана-Александра, отношение людей к его семье сменилось с любопытного на негативное, а в некоторых случаях - на агрессивное. Так, в период демонстраций движения "Желтые жилеты" магазины семейного бизнеса Тронье подверглись актам вандализма, а некоторые сотрудницы уволились из-за того, что их оскорбляли.
Сам Жан-Александр, по его словам, получил большое число писем с надписью "Бум", а однажды ему принесли подарочный пакет с собачьими экскрементами и надписью "Новый шоколад от Тронье - шоколадный Макрон".
"Никто не понимал, что между семьей Тронье, моим сыном и мной, с одной стороны, и семьей Макронов, с другой, нет никаких финансовых интересов, даже несмотря на то, что Брижит носила фамилию Тронье с рождения", - рассказал Жан-Александр.
Также племянник французского лидера рассказал, как в 2023 году, спустя несколько часов после телеобращения Макрона, несколько человек напали на его сына Жана-Батиста Тронье, в 2019 году возглавившего семейное дело. Говоря о своей дочери, Жан-Александр рассказал, что она покинула Францию еще в 2017 году и не носит фамилию Тронье по профессиональным причинам.
Ранее первая леди Франции заявила, что, будучи супругой французского лидера, она столкнулась с приступами пессимизма, которых раньше с ней не случалось.
Выборы президента Франции должны состояться в апреле 2027 года. Нынешний глава государства, два раза занимавший этот пост, не имеет права на переизбрание.
ФранцияБрижит МакронЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала