Краткий пересказ от РИА ИИ Племянник Макрона Жан-Александр Тронье заявил, что с нетерпением ждет окончания президентского срока дяди.

По его словам, президентство Макрона негативно сказалось на семейном бизнесе, так как компания потеряла большое количество заказов.

Тронье рассказал о негативных последствиях для своей семьи, включая акты вандализма против магазинов и агрессивное отношение со стороны людей.

ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Жан-Александр Тронье, приходящийся президенту Франции Эммануэлю Макрону племянником, заявил, что с нетерпением ждет окончания президентского срока своего дяди на фоне проблем, с которыми столкнулась его семья после того, как Макрон стал президентом.

« "Я с нетерпением жду 2027 года. Конечно же, я рассчитываю, что каждый день будет шагом к большей свободе, ведь сейчас мы страдаем от ее отсутствия", - рассказал Тронье, являющийся сыном одного из старших братьев Брижит Макрон , на подкасте "Против света".

До 2019 года являвшийся руководителем сети кондитерских "Жан Тронье", племянник Брижит рассказал, что становление Макрона президентом страны негативно сказалось на семейном бизнесе. Жан-Александр заявил, что, после того как Макрон возглавил Францию , его бизнес потерял большое количество заказов от производственных советов, управляемых представителями профсоюзов, из-за того что те не хотели "угождать президенту".

Тронье отметил, что некоторые люди пытались обращаться к нему с просьбами решить их проблемы с помощью влиятельного родственника. В дальнейшем ситуация обострилась еще сильнее, и, по словам Жана-Александра, отношение людей к его семье сменилось с любопытного на негативное, а в некоторых случаях - на агрессивное. Так, в период демонстраций движения "Желтые жилеты" магазины семейного бизнеса Тронье подверглись актам вандализма, а некоторые сотрудницы уволились из-за того, что их оскорбляли.

Сам Жан-Александр, по его словам, получил большое число писем с надписью "Бум", а однажды ему принесли подарочный пакет с собачьими экскрементами и надписью "Новый шоколад от Тронье - шоколадный Макрон".

« "Никто не понимал, что между семьей Тронье, моим сыном и мной, с одной стороны, и семьей Макронов, с другой, нет никаких финансовых интересов, даже несмотря на то, что Брижит носила фамилию Тронье с рождения", - рассказал Жан-Александр.

Также племянник французского лидера рассказал, как в 2023 году, спустя несколько часов после телеобращения Макрона, несколько человек напали на его сына Жана-Батиста Тронье, в 2019 году возглавившего семейное дело. Говоря о своей дочери, Жан-Александр рассказал, что она покинула Францию еще в 2017 году и не носит фамилию Тронье по профессиональным причинам.

Ранее первая леди Франции заявила, что, будучи супругой французского лидера, она столкнулась с приступами пессимизма, которых раньше с ней не случалось.