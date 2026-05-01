Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 01.05.2026
Мадьяр объяснил, почему предложил зятя на пост главы Минюста

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петер Мадьяр заявил, что предложил зятя на пост главы Минюста из-за профессионализма.
  • Он сообщил, что знаком с Меллетеи-Барной со студенческих лет, он присоединился к партии "Тиса" в феврале 2024 года.
БУДАПЕШТ, 1 мая - РИА Новости. Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что выдвинул на пост министра юстиции юриста Мартона Мелеттеи-Барну исключительно из-за его профессиональных качеств, а не из-за того, что тот женат на его сестре.
"Некоторые обеспокоены наличием родственных связей между членом правительства и премьер-министром. Это понятно, и эта ситуация и меня поставила перед серьезной дилеммой... Поэтому мы вводим строгие правила в работе правительства. Решения министров будут прозрачными. Ситуации, связанные с конфликтом интересов, будут решаться публично. Эти правила будут применяться ко всем, включая меня", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Анита Орбан - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан также займет пост вице-премьера
25 апреля, 15:15
По его словам, кандидатура Меллетеи-Барны была выбрана исключительно из-за его профессиональных качеств и "приверженности верховенству права".
Мадьяр сообщил, что знаком с Меллетеи-Барной со студенческих лет, он присоединился к партии "Тиса" в феврале 2024 года, а на сестре Мадьяра женился спустя больше года.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Митинг сторонников оппозиционной партии Тиса в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Никак не избежать". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра
24 апреля, 10:18
 
В миреВенгрияРоссияПетер МадьярFacebookПарламентские выборы в Венгрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала