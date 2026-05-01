Мадьяр объяснил, почему предложил зятя на пост главы Минюста

БУДАПЕШТ, 1 мая - РИА Новости. Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что выдвинул на пост министра юстиции юриста Мартона Мелеттеи-Барну исключительно из-за его профессиональных качеств, а не из-за того, что тот женат на его сестре.
"Некоторые обеспокоены наличием родственных связей между членом правительства и премьер-министром. Это понятно, и эта ситуация и меня поставила перед серьезной дилеммой... Поэтому мы вводим строгие правила в работе правительства. Решения министров будут прозрачными. Ситуации, связанные с конфликтом интересов, будут решаться публично. Эти правила будут применяться ко всем, включая меня", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, кандидатура Меллетеи-Барны была выбрана исключительно из-за его профессиональных качеств и "приверженности верховенству права".
Мадьяр сообщил, что знаком с Меллетеи-Барной со студенческих лет, он присоединился к партии "Тиса" в феврале 2024 года, а на сестре Мадьяра женился спустя больше года.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.