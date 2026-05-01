Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 01.05.2026 (обновлено: 09:37 01.05.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

© РИА Новости / Максим Блинов
В летнем кафе на одной из улиц в Москве
Перейти в медиабанк
В летнем кафе на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Метеорологическое лето в Москве наступит 4 мая.
  • Температура поднимется до плюс 20–23 градусов, что соответствует норме июня.
  • Возможно установление нового рекорда тепла, прежний максимум был зафиксирован в 1990 году и составил плюс 21,2 градуса.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая, температура поднимется до плюс 23, что соответствует норме июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Третьего мая до Центральной России доберется субтропическое тепло. В темное время суток не ниже плюс шести - плюс девяти градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 18 - плюс 21 - будет побит рекорд дня: плюс 18,4 - 2024 (года - ред.). Четвертого мая под утро - не ниже плюс восьми - плюс 11 градусов, а после полудня наступит метеорологическое лето", - сказал Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что 4 мая максимальная температура составит от плюс 20 до плюс 23 градусов, что соответствует норме июня. Также может быть установлен рекорд тепла, прежний максимум был зафиксирован в 1990 году, он составил плюс 21,2 градуса.
Прохожие на одном из пешеходных переходов в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в конце мая
30 апреля, 11:45
 
МоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала