Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая, температура поднимется до плюс 23, что соответствует норме июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Третьего мая до Центральной России доберется субтропическое тепло. В темное время суток не ниже плюс шести - плюс девяти градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 18 - плюс 21 - будет побит рекорд дня: плюс 18,4 - 2024 (года - ред.). Четвертого мая под утро - не ниже плюс восьми - плюс 11 градусов, а после полудня наступит метеорологическое лето", - сказал Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что 4 мая максимальная температура составит от плюс 20 до плюс 23 градусов, что соответствует норме июня. Также может быть установлен рекорд тепла, прежний максимум был зафиксирован в 1990 году, он составил плюс 21,2 градуса.
30 апреля, 11:45