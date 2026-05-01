ЛДПР предложила создать реестр свободных земельных участков под аренду

Краткий пересказ от РИА ИИ Слуцкий предложил создать реестр свободных земельных участков под аренду.

По его мнению, создание такого реестра упростит порядок получения земельных участков и сделает информацию о них более доступной для граждан.

Слуцкий считает, что реализация такого механизма позволит более эффективно использовать земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России официальный реестр свободных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Обращение с соответствующим предложением на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.

ЛДПР предлагает установить обязанность исполнительных органов субъектов Российской Федерации по формированию и ведению реестра земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и доступных для предоставления гражданам в аренду либо в собственность", - говорится в документе.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий , по всей стране пустуют тысячи государственных и муниципальных земельных участков. По его мнению, на этих территориях россияне могли бы строить дома, создавать настоящие родовые поместья или просто отдыхать летом с детьми.

"Однако сейчас граждане сталкиваются с отсутствием информации о наличии свободных участков. Люди просто не знают, есть ли у них возможность приобрести землю в том или ином регионе страны", - отметил он.

Парламентарий добавил, что сейчас в России нет официального перечня свободных государственных и муниципальных участков, которые граждане могут купить или оформить в аренду.

"ЛДПР предлагает создать официальный реестр свободных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Такая информация должна находиться на отдельной вкладке интернет-портала исполнительного органа соответствующего субъекта, а также регулярно обновлять и публиковаться в социальных сетях", - подчеркнул лидер партии.