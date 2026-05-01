ЛДПР предложила создать реестр свободных земельных участков под аренду
21:10 01.05.2026
ЛДПР предложила создать реестр свободных земельных участков под аренду

На съезде партии ЛДПР в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слуцкий предложил создать реестр свободных земельных участков под аренду.
  • По его мнению, создание такого реестра упростит порядок получения земельных участков и сделает информацию о них более доступной для граждан.
  • Слуцкий считает, что реализация такого механизма позволит более эффективно использовать земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России официальный реестр свободных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Обращение с соответствующим предложением на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
"ЛДПР предлагает установить обязанность исполнительных органов субъектов Российской Федерации по формированию и ведению реестра земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и доступных для предоставления гражданам в аренду либо в собственность", - говорится в документе.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, по всей стране пустуют тысячи государственных и муниципальных земельных участков. По его мнению, на этих территориях россияне могли бы строить дома, создавать настоящие родовые поместья или просто отдыхать летом с детьми.
"Однако сейчас граждане сталкиваются с отсутствием информации о наличии свободных участков. Люди просто не знают, есть ли у них возможность приобрести землю в том или ином регионе страны", - отметил он.
Парламентарий добавил, что сейчас в России нет официального перечня свободных государственных и муниципальных участков, которые граждане могут купить или оформить в аренду.
"ЛДПР предлагает создать официальный реестр свободных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Такая информация должна находиться на отдельной вкладке интернет-портала исполнительного органа соответствующего субъекта, а также регулярно обновлять и публиковаться в социальных сетях", - подчеркнул лидер партии.
Слуцкий считает, что реализация такого механизма позволит повысить открытость и доступность информации о доступных для граждан земельных ресурсах и упростит порядок получения земельных участков. Кроме того, по его мнению, административные издержки снизятся, а находящиеся в государственной и муниципальной собственности земли смогут использоваться более эффективно.
