В Бурятии нашли тело последнего погибшего при сходе лавины

Неделю назад незарегистрированная группа туристов из Иркутска попала под лавину при восхождении к пику Конституции. Четыре человека погибли, еще трое выжили. В республике ввели режим ЧС муниципального уровня. Доступ к Мунку-Сардык закрыли до 4 мая.