В Бурятии нашли тело последнего погибшего при сходе лавины

УЛАН-УДЭ, 1 мая — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело четвертого туриста из группы, попавшей под лавину на вершине Мунку-Сардык, сообщило агентство ГО и ЧС Бурятии.
"В Окинском районе завершилась операция по поиску мужчины 1985 года рождения. <...> Тело погибшего <...> передали сотрудникам МВД", — говорится в заявлении.
Неделю назад незарегистрированная группа туристов из Иркутска попала под лавину при восхождении к пику Конституции. Четыре человека погибли, еще трое выжили. В республике ввели режим ЧС муниципального уровня. Доступ к Мунку-Сардык закрыли до 4 мая.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.