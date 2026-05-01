В Бурятии нашли тело последнего погибшего при сходе лавины - РИА Новости, 01.05.2026
05:35 01.05.2026 (обновлено: 09:33 01.05.2026)
В Бурятии нашли тело последнего погибшего при сходе лавины

Гора Мунку-Сардык
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии нашли тело четвертого туриста из группы, попавшей под лавину на вершине Мунку-Сардык.
  • Поисково-спасательные работы полностью завершились.
УЛАН-УДЭ, 1 мая — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело четвертого туриста из группы, попавшей под лавину на вершине Мунку-Сардык, сообщило агентство ГО и ЧС Бурятии.
Окинском районе завершилась операция по поиску мужчины 1985 года рождения. <...> Тело погибшего <...> передали сотрудникам МВД", — говорится в заявлении.
Неделю назад незарегистрированная группа туристов из Иркутска попала под лавину при восхождении к пику Конституции. Четыре человека погибли, еще трое выжили. В республике ввели режим ЧС муниципального уровня. Доступ к Мунку-Сардык закрыли до 4 мая.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
