В Крыму открылся фестиваль культуры и традиций "Явление"
Культура
Культура
 
20:50 01.05.2026 (обновлено: 10:55 04.05.2026)
В Крыму открылся фестиваль культуры и традиций "Явление"

В Алупке открылся второй фестиваль культуры и традиций "Явление"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Явление"
Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Явление"
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. На территории храма Архангела Михаила в Алупке открылся второй фестиваль культуры и традиционных ценностей "Явление", сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.
Ведущей торжественной церемонии открытия стала теле- и радиоведущая, журналист Тутта Ларсен. Гостей со сцены поприветствовал епископ Ялтинский, викарий Симферопольской и Крымской епархии, настоятель храма Архистратига Михаила Нестор (Доненко).
Генеральный продюсер фестиваля Сергей Катышев отметил, что интерес к мероприятию растет.
"Дети и взрослые с увлечением участвуют в мастер-классах, слушают лекции, выступления артистов. Наша задача – показать, что традиционные ценности – это не архаика, а основа, на которой строится яркая современная жизнь", – сказал он.
В первый фестивальный день состоялись концерты джазового Трио Олега Аккуратова, композитора Григория Гладкова и певицы с русско-кубинскими корнями Марианны Савон. Также перед гостями выступили: солистка оперной труппы Большого театра Полина Шабунина, солист Московской филармонии Арсений Тарасевич-Николаев и артистка Большого театра Галина Тарасевич-Николаева, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова и известный пианист Александр Гиндин.
Прошли лекции о культурном наследии, истории Воронцовского дворца и семейных ценностях. Для детей развернулась анимационная программа с аквагримом, играми и театрализованным шоу. Работали творческие мастерские: ботаническая вышивка, роспись по дереву и гончарное дело.
Фестиваль "Явление" продлится до пятого мая. В программе – лекции, концерты, экскурсии, творческие встречи и кинопоказы. Выступят: Мариам Мерабова, Сандра Фракенберг, Крымский академический симфонический оркестр, фольклорные и этно-коллективы 7/8 Band, ансамбль "Сирин", "Комонь", hodíla ízba и ансамбль "Отцы и дети".
Вход на все мероприятия свободный.
