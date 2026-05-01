Родственникам попавших под завалы на Колыме шахтеров окажут помощь

МАГАДАН, 1 мая - РИА Новости. Родственникам сотрудников Кадыкчанского угольного разреза в Магаданской области, попавших под завалы горной массы, окажут помощь, сообщил журналистам генеральный директор "Колымской угольной компании" Александр Нестерович.
Спасатели, медики и следователи вылетели на вертолетах к месту обрушения горных масс на руднике в Магаданской области. Предположительно, под завалами там находятся восемь человек. Причиной обрушения горной массы, предварительно, стал сход селя. Следственное управление СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело.
"Работы ведутся круглосуточно по спасению людей. Создан штаб, вызваны все возможные службы. Будем вести их, пока не приведём их к завершению. То есть задача — найти людей. Максимально это сделать эффективно. Все службы, в том числе разреза, работают на этом. Ну и, конечно же, при необходимости будет оказана помощь всем родственникам тех, кто попал, конечно, в эту непростую ситуацию", - сообщил Нестерович.