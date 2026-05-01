05:32 01.05.2026 (обновлено: 12:30 01.05.2026)
Степашин рассказал, можно ли хранить дома изъятые из продажи книги

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Сергей Степашин
Сергей Степашин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Российского книжного союза Сергей Степашин сообщил, что книги, изъятые из продажи после экспертиз РКС, не запрещено хранить дома.
  • Среди изъятых из продажи книг — "Оно" Стивена Кинга, "Дом на краю света" Майкла Каннингема, "Мой полицейский" Бетана Робертса, "Комната Джованни" Джеймса Болдуина.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Книги, изъятые из продажи после экспертиз Российского книжного союза, в том числе роман Стивена Кинга "Оно", не запрещено хранить дома, сообщил РИА Новости президент РКС Сергей Степашин.
Ранее он озвучил несколько наименований книг, которые проверялись экспертным центром при РКС по запросу издательств и госструктур. Среди проверенных книг, кроме романа Кинга, были в том числе "Дом на краю света" Майкла Каннингема, "Мой полицейский" Бетана Робертса, "Комната Джованни" Джеймса Болдуина - все они после экспертиз и рекомендаций были сняты с продаж.
"Дома - ради бога, храните", - заявил Степашин, отвечая на вопрос, существует ли какая-либо ответственность за хранение перечисленных книг, и добавил, что это не запрещено.
Книжная ярмарка в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Книги Григория Остера остаются в продаже в российских магазинах
22 апреля, 10:47
 
ОбществоСтивен КингСергей СтепашинРоссийский Книжный Союз
 
 
