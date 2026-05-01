07:19 01.05.2026
Врач рассказала, что делать при укусе клеща на природе

  • При укусе клеща необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт, а если это невозможно, удалить клеща самостоятельно и срочно обратиться к специалисту.
  • После удаления клеща его нужно отдать в лабораторию для исследования, а человеку следует посетить врача для исключения энцефалита или боррелиоза.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Удалять присосавшегося клеща нужно незамедлительно, лучше всего - обратившись в травмпункт, после чего его нужно отдать в лабораторию, а самому посетить врача, чтобы исключить энцефалит или боррелиоз, рассказала РИА Новости врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алина Азизова.
Врач напомнила, что во время пикников на природе важно не забывать о клещах, которые через свой укус могут заразить человека заболеваниями, способными поражать нервную систему, суставы, сердце и другие внутренние органы. Самые распространенные среди них - это боррелиоз и клещевой энцефалит. Боррелиоз может поражать суставы и нервную систему, иногда приводит к хроническим нарушениям. Клещевой энцефалит затрагивает ткани головного мозга, может вызывать серьезные неврологические последствия и даже привести к летальному исходу.
"Если клещ все-таки укусил, важно действовать без промедления. Чем быстрее он будет удален, тем ниже вероятность заражения. Лучшее решение - обратиться в травмпункт, где насекомое извлекут безопасно и дадут дальнейшие рекомендации", - обратила внимание врач.
Если же такой возможности нет, то клеща можно удалить самостоятельно с помощью специального устройства или обычного пинцета. "Инструмент нужно расположить как можно ближе к коже, аккуратно захватить клеща за хоботок и плавно выкручивать, избегая резких движений. После удаления место укуса необходимо обработать антисептиком, например, хлоргексидином", - объяснила Азизова.
Однако после самостоятельного удаления клеща все равно необходимо срочно обратиться к специалисту. Снятого клеща при этом лучше сохранить, поместив в закрытую емкость с кусочком влажной ваты, и передать в лабораторию для исследования. "При этом отрицательный результат анализа не исключает заражения, поэтому окончательное решение о дальнейших действиях принимает врач", - отметила Азизова.
"Наиболее эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививки от боррелиоза, или болезни Лайма, пока не существует. Но в отличие от клещевого энцефалита боррелиоз поддается лечению антибиотиками - главное как можно скорее обратиться к врачу", - добавила эксперт.
Она также напомнила о важности базовых меры предосторожности. Для пребывания на природе лучше выбирать закрытую одежду светлых оттенков, чтобы было проще заметить клеща. Следует избегать высокой травы и кустарников, использовать репелленты и регулярно осматривать кожу во время и после отдыха.
