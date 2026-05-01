06:47 01.05.2026
Киркоров рассказал, что хотел бы спеть с Владом А4

  • Филипп Киркоров выразил желание подумать над коллаборацией с блогером Владом А4.
  • Киркоров активно сотрудничает с молодыми артистами, среди которых ANNA ASTI, Люся Чеботина, Егор Крид и Олег Майами.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров рассказал РИА Новости, что готов подумать над коллаборацией с блогером Владом А4 (Владислав Бумага).
"Несмотря на то, что со всеми лучшими я уже спел, мне очень нравится Влад Бумага, который А4. Можно подумать, что нам сделать", - сказал Киркоров, отвечая на вопрос о коллаборации с молодыми артистами.
Киркоров активно сотрудничает с молодыми артистами. В числе его дуэтов есть работы с такими певицами, как ANNA ASTI, Люся Чеботина, а также с исполнителями Егором Кридом и Олегом Майами.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Филипп Киркоров почтил память ушедших легенд российской эстрады
27 февраля, 22:36
 
