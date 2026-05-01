МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главные американские переговорщики по вопросам украинского урегулирования откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах, сообщает украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на источники.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС России — это именно принуждение к мирному решению.