МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главные американские переговорщики по вопросам украинского урегулирования откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах, сообщает украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на источники.
"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Киев, поскольку в Вашингтоне растут опасения, что возобновление мирных переговоров по Украине может снова не принести ощутимых результатов", — говорится в публикации.
Как утверждает издание, такая неспешность со стороны США вызывает недовольство на Украине.
"Они много раз обещали (посетить Киев — Прим. ред.), но до сих пор ни разу не сдержали своего слова", — заявил знакомый с ситуацией высокопоставленный украинский чиновник, подчеркнув разочарование в Киеве из-за дисбаланса в дипломатическом взаимодействии. Отмечается, что оба переговорщика уже неоднократно ездили в Москву на встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Среди причин задержки также называются логистические сложности в организации поездки на Украину.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Владимир Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки президентом Дональдом Трампом условий России по урегулированию на Украине. Как считает издание, в последнее время глава киевского режима слишком много критикует Вашингтон, начиная от жалоб на неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС России — это именно принуждение к мирному решению.