Плей-офф КХЛ 2026: расписание, таблица, сетка Кубка Гагарина
18:50 01.05.2026 (обновлено: 19:06 01.05.2026)
Судьи выводят Разина из себя? "Ак Барс" почти приговорил "Магнитку"!

"Ак Барс" обыграл "Металлург" и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Металлурга" Андрей Разин
Главный тренер Металлурга Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
"Ак Барс" третий раз обыграл "Металлург" в полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Казанцы оказались в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, а лучшая команда лиги — от вылета.

"Металлург" страдает от своих проблем

Магнитогорский "Металлург" в ключевой части плей-офф Континентальной хоккейной лиги столкнулся с уникальной для себя ситуацией этого розыгрыша Кубка Гагарина. По ходу серии против казанского "Ак Барса" "сталевары" дважды уступали в счете и выступали в роли отыгрывающихся и догоняющих. Такого с ними и близко не было в первых двух раундах. Принципиальный момент в данной ситуации — "Сибирь" и нижегородское "Торпедо" соответственно не оказывали лучшей команде лиги по итогам регулярного сезона того сопротивления, которое оказывает "Ак Барс".
Еще перед стартом серии главный тренер "Магнитки" Андрей Разин отмечал, что "Сибирь" с "Торпедо" не были слабыми оппонентами в сравнении с казанцами, но картина с ледовой площадки говорила об одном: "лисы" в первых двух раундах если и сталкивались с трудностями, то только с теми, которые создавали сами себе. "Ак Барс" же по ходу всей серии играет так, что "сталевары" вынуждены решать не только свои проблемы, но и бороться с теми, которые им создают казанцы. Подопечные Анвара Гатиятулина в этом плей-офф набрали очень мощный ход и максимально эффективно используют свои моменты, играя при этом образцово и надежно в обороне своих ворот. "Металлург" в таком сопротивлении заметно уступает.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭпизод матча "Ак Барс" (Казань) - "Металлург Мг" (Магнитогорск)
Эпизод матча Ак Барс (Казань) - Металлург Мг (Магнитогорск) - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Эпизод матча "Ак Барс" (Казань) - "Металлург Мг" (Магнитогорск)
В четвертому матчу противостояния команды подошли со счетом 2-1 в серии в пользу "Ак Барса". Казанцы оказались в такой ситуации при игре в полуфинале Кубка Гагарина пятый раз в своей истории. В предыдущих трех случаях из четырех "барсы" побеждали в четвертых играх и лишь однажды не смогли в итоге оформить выход в финал — в 2013 году казанский клуб вел в серии против челябинского "Трактора" со счетом 3-1, но в итоге проиграл 3-4. Что касается "Металлурга", то при счете 1-2 в полуфинале Кубка Гагарина "лисы" в обоих предыдущих двух таких случаях (в 2009 и 2011 годах) уступил и в четвертых играх, а впоследствии и в серии.

"Ак Барс" почти приговорил "Магнитку"!

Многие отмечали, что сегодняшний матч должен стать ключевым во всей серии: при победе "Ак Барса" казанцы оказались бы в шаге от выхода в финал, а при победе "Металлурга" магнитогорцы спасли бы этой серию. Оттого неудивительно, что обе команды иначе подошли к игре с стартовом отрезке встречи в Казани.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 мая 2026 • начало в 15:00
Завершен
Ак Барс
4 : 1
Металлург Мг
14:44 • Александр Барабанов
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
15:50 • Григорий Денисенко
(Дмитрий Яшкин)
14:10 • Нэйтан Тодд
(Кирилл Семенов, Александр Хмелевский)
18:14 • Дмитрий Яшкин
05:31 • Егор Коробкин
(Валерий Орехов, Люк Джонсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Если в предыдущих трех матчах первые периоды обязательно были результативными и богатыми на голевые моменты, то в четвертой игре "Металлург" и "Ак Барс" сыграли куда строже — несмотря на суммарные 20 бросков в створ на двоих соперники создали минимум остроты у чужих ворот и не наиграли хотя бы на один гол. Команды были сосредоточены на борьбе и поиске возможностей для того, чтобы завладеть инициативой.
Ее во втором периоде с запасом перехватил "Ак Барс". Условия домашней площадки и ближней скамейки позволили казанцам перекрыть кислород "сталеварам" и закрыть их в зоне. Подопечные Гатиятулина провели намного больше времени в атаке и полностью контролировали ход встречи, постоянно угрожая воротам Ильи Набокова. Особенно активен был Дмитрий Яшкин, который не только хозяйничал на пятаке, но и активно разгонял атаки и находил одноклубников в выгодных позициях.
Гол "Ак Барса" напрашивался, и казанцы смогли довести дело до взятия ворот. Помогло большинство, полученное в результате удаления Михаила Федорова за игру высоко поднятой клюшкой. Казанцам потребовалась минута, чтобы реализовать численное преимущество. После входа в зону Кирилл Смененов набросил от синей линии низом, и Александр Барабанов слегка подправил шайбу. Та рикошетом от защитника "Металлурга" пролетела мимо Набокова и оказалась в воротах. А ведь для "Магнитки" это меньшинство могло пройти совершенно иначе, если бы Сергей Толчинский, мгновениями ранее убежавший один на один с Тимуром Биляловым, не потерял бы равновесие и не упал бы.
Буквально через минуту "Ак Барс" ударил дуплетом и быстро удвоил преимущество в счете. И вновь для "Металлурга" все сложилось наихудшим образом. Егор Яковлев под прессингом делал передачу за ворота на Валерия Орехова через лицевой борт, однако шайба застряла в небольшом сугробе, который образовался в той части площадки. Шайбу сразу подобрал Дмитрия Яшкин, сделавший передачу в свободную зону перед воротами. Из этой позиции Григорий Денисенко без каких-либо препятствий расстрелял Набокова.
"Шайба, так сказать, умерла в углу. Немного не разобрались в моменте, поэтому получили этот гол. Пропускать голы серией — это всегда очень плохо. Стараемся бороться с этой ситуацией", — так объяснил эту ситуацию Яковлев.
Этим моментом особенно был недоволен Андрей Разин. Главный тренер "Металлурга" негодовал не только по той причине, что его команда пропустила по сути ключевой гол в матче, но и по причине работы арбитров. Мгновением ранее перед голевой атакой "Ак Барса" арбитр матча Антон Гофман, по мнению Разина, помешал форварду "сталеваров" Владимиру Ткачеву в чужой зоне, прижав того у лицевого борта.
"Ключевой момент во втором периоде, когда судья Гофман сыграл в тело в Ткачева, когда мы был в позиционной атаке, после чего пошла атака соперника, и они забили. "Металлургу" не хватает фарта? А что вы скажете про силовой прием Гофмана? Тоже не хватает фарта нам или это что-то свыше?" — возмутился главный тренер на послематчевой пресс-конференции.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлавный тренер ХК "Металлург" Андрей Разин
Главный тренер ХК Металлург Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Главный тренер ХК "Металлург" Андрей Разин
Выдал яркий спич Разин и на флеш-интервью сразу после игры, отметив, что если бы у него была возможность повернуть время вспять и что-то изменить в игре его команды сегодня, то он бы "поменял судей".
Повод обратить внимание на судей у главного тренера "Металлурга" был и в эпизоде с удалением Федорова, которое как раз привело к первому голу "Ак Барса". Эпизод произошел у ворот Билялова, когда Роман Канцеров, подхватив шайбу в зоне слота, доехал до ворот и с близкого расстояния отправил снаряд в сетку. За пару секунд до его гола Федоров при борьбе за чужой пятак попал клюшкой по лицу Илье Сафонову, из-за чего взятие ворот и не было засчитано.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭпизод матча "Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск)
Эпизод матча Ак Барс (Казань) - Металлург (Магнитогорск) - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Эпизод матча "Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск)
Все тот же арбитр Гофман успел поднять руку, сигнализируя о фоле, еще до гола Канцерова. И если к удалению Федорова вопросов не было, то без ответа осталось решение судей никак не наказывать Степана Фальковского за грубость: защитник "Ак Барса" принялся бить Канцерова и едва ли не втоптал в лед форварда "Магнитки", который намного уступает ему в росте и весе. В итоге вместо игры "4 на 4" казанцы получили большинство, которое привело к голу.
Свой гол "Металлург" все же смог оформить, но уже в дебюте третьего периода, когда вернувшийся в состав Егор Коробкин после классной передачи от Валерия Орехова "прошил" Билялова. Но этой шайбы "сталевары" чуть не лишились. Уже ставшие знаменитыми на всю КХЛ видеоассистенты "Ак Барса" сигнализировали о возможном пасе рукой перед голом "Магнитки", и штаб Гатиятулина взял запрос. Судьи, впрочем, оставили гол в силе: игрок "Металлурга" действительно коснулся шайбы перчаткой, после чего снаряд отскочил к его одноклубнику в средней зоне, но после этого в шайбу успел сыграть и голкипер "Ак Барса", в результате чего эпизод оказался заигран.
При полученном большинстве за задержку времени у "Ак Барса" "Металлург" мог и должен был переворачивать ход встречи, но в самый ненужный момент "сталевары" помешали сами себе. Канцеров в борьбе на чужом пятаке зачем-то врезал клюшкой по лицу Илье Карпухину и лишил свою команду численного преимущества, а спустя минуту "лисы" и вовсе остались в меньшинстве. И пусть "Ак Барс" за эти удаления не наказал, но "Металлург" сбил себе темп, благодаря которому мог оформить камбэк.
Казанцы воспользовались моментоv и добили соперника. При очередном скоростном контрвыпаде после того, как "сталевары" не использовали два 100-процентных голевых момента (в том числе не реализовав выход "два в ноль"), Александр Хмелевский и Кирилл Семенов технично разорвали оборону "Металлурга", и Нэйтан Тодд с пятака загнал шайбу в ворота, а за две с небольшим минуты до конца матча Дмитрий Яшкин закрепил успех "барсов" точным броском по пустым воротам.
4:1 — "Ак Барс" с одинаковым счетом выиграл оба матча в Казани, и теперь серия возвращается в Магнитогорск с огромным преимуществом подопечных Гатиятулина. Казанцам нужна всего лишь одна победа для выхода в финал Кубка Гагарина. Последний раз "барсы" бились в решающей серии плей-офф КХЛ три года назад.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭпизод матча "Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск)
Эпизод матча Ак Барс (Казань) - Металлург (Магнитогорск) - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Эпизод матча "Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск)
 
ХоккейКХЛ 2025-2026Кубок ГагаринаАк БарсМеталлург (Магнитогорск)Дмитрий ЯшкинТимур БиляловАндрей РазинАнвар ГатиятулинВладимир Ткачев (1995)
 
