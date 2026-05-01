В Каракасе подняли копию Знамени Победы

МЕХИКО, 1 мая - РИА Новости. Копию Знамени Победы торжественно подняли в Каракасе над монументом "80 лет Победе советского народа над нацизмом и фашизмом", сообщили в посольстве России в Венесуэле.

"Сегодня, поднимая его в Каракасе, мы подтверждаем: память жива, а правда о Великой Победе остается неотъемлемой частью общего наследия, которое мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям", - приводятся в сообщении слова дипломата.