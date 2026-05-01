Россия ответит на любые попытки блокады Калининграда, заявил посол - РИА Новости, 01.05.2026
00:23 01.05.2026 (обновлено: 02:11 01.05.2026)
Россия ответит на любые попытки блокады Калининграда, заявил посол

Посол Булатов назвал планы блокады Калининграда самоубийственными построениями

Квартал Рыбная Деревня в Калининграде
Квартал Рыбная Деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Квартал Рыбная Деревня в Калининграде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что Россия даст решительный ответ на любые попытки блокады Калининграда.
  • Дипломат назвал важным сигналом для стран НАТО и ЕС предупреждение президента России Владимира Путина о невиданной эскалации конфликта в случае попыток такой блокады.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия даст решительный ответ на любые попытки блокады Калининграда, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.
«
"На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ", — сказал он.
Дипломат отметил, что Москва со всей серьезностью относится к подобным заявлениям, в отличие от их авторов. Они не осознают военно-политические риски для собственных стран в случае реализации своих планов, пояснил Булатов.
При этом дипломат назвал важным сигналом для стран НАТО и ЕС предупреждение президента России Владимира Путина о невиданной эскалации конфликта в случае попыток блокады Калининградской области.
В январе бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус сообщил, что у альянса есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Москвой.
Летом прошлого года об этом же заявлял командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью. Он утверждает, что страны блока спланировали оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил.
Российский лидер не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.
