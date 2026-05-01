Россия ответит на любые попытки блокады Калининграда, заявил посол

Дипломат назвал важным сигналом для стран НАТО и ЕС предупреждение президента России Владимира Путина о невиданной эскалации конфликта в случае попыток такой блокады.

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия даст решительный ответ на любые попытки блокады Калининграда, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.

« "На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ", — сказал он.

Дипломат отметил, что Москва со всей серьезностью относится к подобным заявлениям, в отличие от их авторов. Они не осознают военно-политические риски для собственных стран в случае реализации своих планов, пояснил Булатов.

В январе бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус сообщил, что у альянса есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Москвой.

Летом прошлого года об этом же заявлял командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью. Он утверждает, что страны блока спланировали оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил.