Экономисты объяснили, чем вызван дефицит кадров в России

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дефицит кадров в России вызван демографической ямой прошлых десятилетий и высоким спросом на работников в отдельных секторах, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики.

Согласна с ним кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Панина. При этом доля людей старшего возраста растет, добавила она.

"Во-вторых, высокий спрос на кадры в отдельных секторах. В связи с этим наблюдается довольно острая перекрестная конкуренция, даже между секторами", – отметил Смирнов.

На это обратила внимание и Панина. По ее словам, многие предприятия, "переманивая" работников из других отраслей, предлагают достаточно высокий уровень оплаты труда.

По последним данным Банка России, наиболее острый дефицит кадров в четвертом квартале прошлого года сохранился у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств. Острота проблемы снижается, при этом обеспеченность кадрами остается на минимальном по сравнению с 2022 годом уровне, указывал в апреле регулятор.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине прошлого месяца заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с ограничениями по рабочей силе. Дефицит кадров в стране бьет исторические рекорды, такой нехватки рабочей силы в стране за последние десятилетия не было, отмечала она.