Израиль передал ОАЭ передовой лазер для защиты от иранских ракет, пишут СМИ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Израиль передал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) высокотехнологичные системы вооружения, включая передовой лазер, для защиты от иранских ракет и беспилотников, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
По их словам, речь идет о легкой системе наблюдения под названием Spectro, которая помогает обнаруживать приближающиеся беспилотники на расстоянии до 20 километров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.