05:21 01.05.2026 (обновлено: 11:07 01.05.2026)
Израиль передал ОАЭ передовой лазер для защиты от иранских ракет, пишут СМИ

Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль передал ОАЭ высокотехнологичные системы вооружения для защиты от иранских ракет и беспилотников.
  • Среди переданных систем — легкая система наблюдения Spectro и версия лазерной системы ПВО "Железный луч" (Iron Beam).
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Израиль передал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) высокотехнологичные системы вооружения, включая передовой лазер, для защиты от иранских ракет и беспилотников, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
По их словам, речь идет о легкой системе наблюдения под названием Spectro, которая помогает обнаруживать приближающиеся беспилотники на расстоянии до 20 километров.
По словам другого источника, знакомого с развертыванием, Израиль также направил в ОАЭ версию лазерной системы ПВО "Железный луч" (Iron Beam).
Лазер, якобы испаряющий ракеты малой дальности и беспилотники, был впервые развернут Израилем в начале этого года для защиты от снарядов движения "Хезболла", летящих из Ливана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
