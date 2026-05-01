Рейтинг@Mail.ru
Израиль может начать использовать "мангалы" на танках, рассказал эксперт - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 01.05.2026
Израиль может начать использовать "мангалы" на танках, рассказал эксперт

РИА Новости: армия Израиля может перейти к установке "мангалов" на танки

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки от границы с Ливаном
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки от границы с Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может перейти к массовой установке защитных конструкций типа "мангал" на бронетехнику в случае роста использования FPV-дронов ливанским движением "Хезболлах".
  • "Хезболлах" использует дроны на оптоволокне против израильской армии.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может перейти к массовой установке защитных конструкций типа "мангал" на бронетехнику, в том числе и танки, в случае роста использования FPV-дронов ливанским движением "Хезболлах" в конфликте, заявил РИА Новости военкор, инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин.
Журнал Military Watch Magazine сообщал, что "Хезболлах" использует дроны на оптоволокне против израильской армии.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
"Ситуация накалилась". На Западе забили тревогу из-за угрозы новой войны
01:11
"Если начнется более массовое и эффективное применение FPV-дронов (со стороны "Хезболлах" - ред.), а другие способы противодействия не дадут результата, тогда израильская армия пойдет по максимально простому пути - начнет устанавливать "мангалы", - сказал Блохин.
По его словам, подобные конструкции уже частично применяются на израильской технике, однако пока в ограниченном формате, преимущественно для защиты отдельных элементов башни танка. Он подчеркнул, что практика применения дополнительных защитных конструкций на бронемашинах уже доказала эффективность в современных конфликтах, особенно против ударов малых беспилотников.
Блохин уточнил, что израильская армия сталкивается с трудностями на поле боя в противодействии FPV-дронам ливанского движения "Хезболлах".
Самодельные конструкции для защиты бронетехники от дронов типа "мангал" впервые стали использоваться бойцами ВС РФ в зоне СВО. Они представляют собой импровизированный навес из решетчатых металлических конструкций. Свое название в российских войсках эти конструкции получили из-за внешнего сходства с мангалом для жарки мяса.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Источник в ЦАХАЛ назвал фейком новость о потере 20 танков в Ливане
27 марта, 15:44
 
В миреЛиванИзраильОлег БлохинХезболлаВооруженные силы РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала