Израиль может начать использовать "мангалы" на танках, рассказал эксперт

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может перейти к массовой установке защитных конструкций типа "мангал" на бронетехнику, в том числе и танки, в случае роста использования FPV-дронов ливанским движением "Хезболлах" в конфликте, заявил РИА Новости военкор, инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин.

По его словам, подобные конструкции уже частично применяются на израильской технике, однако пока в ограниченном формате, преимущественно для защиты отдельных элементов башни танка. Он подчеркнул, что практика применения дополнительных защитных конструкций на бронемашинах уже доказала эффективность в современных конфликтах, особенно против ударов малых беспилотников.