12:16 01.05.2026
"Ижавиа" продолжает работу после ограничения сертификата

Росавиация: "Ижавиа" продолжает работу после ограничения сертификата

Самолет в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" до 28 июля из-за нарушений в техобслуживаниисамолета и функционировании системы управления безопасностью полетов.
  • Авиакомпания "Ижавиа" продолжает производственную деятельность и должна представить план устранения нарушений.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Ижавиа" после ограничения сертификата Росавиацией продолжает производственную деятельность, агентство ждет от перевозчика план устранения нарушений, сообщили в Росавиации.
Росавиация в пятницу сообщила, что ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" до 28 июля из-за допуска к полету самолета, не полностью прошедшего техобслуживание, и ненадлежащего функционирования системы управления безопасностью полетов в компании.
"От перевозчика ждут четкий план устранения замечаний с учетом конкретных рекомендаций. "Ижавиа" продолжает производственную деятельность. Устранение выявленных нарушений находится на контроле Ространснадзора", - говорится в сообщении.
ИжавиаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
