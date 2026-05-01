"Ижавиа" продолжает работу после ограничения сертификата

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Ижавиа" после ограничения сертификата Росавиацией продолжает производственную деятельность, агентство ждет от перевозчика план устранения нарушений, сообщили в Росавиации.
Росавиация в пятницу сообщила, что ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" до 28 июля из-за допуска к полету самолета, не полностью прошедшего техобслуживание, и ненадлежащего функционирования системы управления безопасностью полетов в компании.
"От перевозчика ждут четкий план устранения замечаний с учетом конкретных рекомендаций. "Ижавиа" продолжает производственную деятельность. Устранение выявленных нарушений находится на контроле Ространснадзора", - говорится в сообщении.
