Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР заявил о новом порядке управления Персидским заливом.
- Он будет установлен верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, следует из заявления командования ВМС КСИР.
ТЕГЕРАН, 1 мая – РИА Новости. Новый порядок управления Персидским заливом будет установлен верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, следует из заявления командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
«
"Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что сейчас ВМС КСИР контролируют 2 тысячи километров морской границы Ирана с Персидским заливом и Ормузским проливом. КСИР, согласно заявлению, сделает из этой водной акватории "источник средств к существованию" для иранского народа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
