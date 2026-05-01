23:54 01.05.2026
Иран представил США новое предложение об окончании войны, пишут СМИ

© Кадр видео из соцсетей
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран представил новое предложение об урегулировании конфликта.
  • Он предлагает обсудить условия открытия Ормузского пролива в обмен на гарантии США о прекращении атак и снятии блокады своих портов.
  • Предложение также предусматривает обсуждение вопросов, касающихся иранской ядерной программы, в обмен на смягчение санкций со стороны США.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Иран представил США очередное предложение об урегулирование конфликта между странами, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
"Иран передал Вашингтону новое предложение об окончании войны", - пишет издание.
По данным газеты, в рамках него Тегеран предлагает обсудить свои условия открытия Ормузского пролива, если США гарантируют прекращение атак и снятие блокады иранских портов.
Далее предложение предусматривает обсуждение вопросов, касающихся иранской ядерной программы, в обмен на смягчение санкций со стороны США.
Как отмечает газета, Иран сообщил посредникам, что был бы готов к проведению переговоров в Пакистане в начале следующей недели, если США продемонстрируют открытость к этому предложению.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передало, что администрация президента США Дональда Трампа официально сообщила американским законодателям, что считает конфликт с Ираном завершенным.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
