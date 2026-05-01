23:51 01.05.2026
МИД Ирана заявил о готовности продолжить переговоры с США

Аракчи: Иран готов продолжить переговоры с США в случае изменения подходов

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
  • Аракчи заявил о готовности Тегерана продолжить переговоры с Вашингтоном при условии изменения подходов и риторики.
  • Он подчеркнул, что Иран не начинал войну и готов к дипломатическому процессу при изменении действий американской стороны.
  • Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров между сторонами.
ТЕГЕРАН, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в субботу вечером в ходе телефонных разговоров со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана заявил, что Тегеран готов продолжить переговорный процесс с Вашингтоном в случае изменения подходов и риторики США.
"Иран не начинал эту войну. Тегеран готов продолжить дипломатический процесс в случае изменения подходов, риторики и провокационных акций американской стороны, в то время как вооруженные силы Ирана готовы всесторонне и решительно защитить иранский народ от любой угрозы или зла", - заявил Аракчи, его слова приводятся в Telegram-канале МИД Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Представители США и Ирана продолжают контакты по телефону, заявил Трамп
Вчера, 19:30
 
В мире | Иран | Тегеран (город) | США | Аббас Аракчи | Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
