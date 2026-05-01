Трампа не устроило последнее предложение Ирана

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он остался недоволен потенциальным соглашением с Ираном по атому.

"Меня оно не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события", — сказал он журналистам.

Глава Белого дома пообещал представить официальную позицию по этому вопросу в ближайшее время. По его словам, стороны продолжают предпринимать усилия по урегулированию конфликта, в том числе в телефонном формате. Ранее он отвергал возможность сохранения обогащенного урана у противника для гражданской энергетики и медицинских целей.

В пятницу иранское агентство IRNA сообщило, что Тегеран накануне передал Вашингтону текст нового плана через пакистанских посредников. До этого телеканал Al Mayadeen утверждал, что исламская республика предложила трехэтапную формулу для продолжения диалога.

Так, первая фаза предусматривает прекращение войны и гарантии безопасности для ИРИ и Ливана . Далее стороны обсудят механизмы управления Ормузским проливом и лишь потом затронут ядерную программу. Однако переход к третьему пункту возможен только после достижения согласия по первым двум.