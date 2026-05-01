Рейтинг@Mail.ru
Трампа не устроило последнее предложение Ирана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 01.05.2026 (обновлено: 20:09 01.05.2026)
© REUTERS / Kevin Lamarque — Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами у Белого дома
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп остался недоволен потенциальным соглашением с Ираном по атому.
  • Официальную позицию он представит в ближайшее время.
  • Стороны продолжают переговоры по телефону.
ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он остался недоволен потенциальным соглашением с Ираном по атому.
"Меня оно не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события", — сказал он журналистам.
Глава Белого дома пообещал представить официальную позицию по этому вопросу в ближайшее время. По его словам, стороны продолжают предпринимать усилия по урегулированию конфликта, в том числе в телефонном формате. Ранее он отвергал возможность сохранения обогащенного урана у противника для гражданской энергетики и медицинских целей.
В пятницу иранское агентство IRNA сообщило, что Тегеран накануне передал Вашингтону текст нового плана через пакистанских посредников. До этого телеканал Al Mayadeen утверждал, что исламская республика предложила трехэтапную формулу для продолжения диалога.
Так, первая фаза предусматривает прекращение войны и гарантии безопасности для ИРИ и Ливана. Далее стороны обсудят механизмы управления Ормузским проливом и лишь потом затронут ядерную программу. Однако переход к третьему пункту возможен только после достижения согласия по первым двум.
О недовольстве президента США таким предложением сообщало агентство Reuters. После этого газета WSJ писала, что он планирует долгосрочную блокаду Ирана. При этом, как отмечается, возобновление бомбардировок или выход из конфликта он счел более рискованными вариантами.
В миреИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеУран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала