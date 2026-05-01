Рейтинг@Mail.ru
Иран передал Пакистану текст нового плана по урегулированию конфликта с США - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 01.05.2026 (обновлено: 17:58 01.05.2026)
Иран передал Пакистану текст нового плана по урегулированию конфликта с США

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран 30 апреля передал Пакистану текст нового плана по мирному урегулированию конфликта с США и Израилем.
ТЕГЕРАН, 1 мая — РИА Новости. Тегеран передал Исламабаду новый план урегулирования конфликта с США и Израилем, сообщило агентство IRNA.
"В четверг вечером, 30 апреля, Иран передал текст нового плана Пакистану в качестве посредника в переговорах с Соединенными Штатами", — говорится в публикации.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие с исламской республикой до завершения переговоров. Позднее телеканал Al Mayadeen сообщил, что Тегеран через Исламабад предложил Вашингтону трехэтапную формулу для продолжения диалога.
По данным СМИ, первая фаза предусматривает прекращение войны и гарантии безопасности для ИРИ и Ливана. Далее стороны обсудят механизмы управления Ормузским проливом, и лишь потом затронут иранскую ядерную программу. Однако переход к третьему пункту возможен только после достижения согласия по первым двум.
Как рассказал агентству Reuters американский чиновник, Дональд Трамп остался недоволен таким предложением. После этого газета WSJ сообщила, что он планирует долгосрочную блокаду Ирана. Возобновление бомбардировок или выход из конфликта президент США счел более рискованными вариантами.
В миреПакистанСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала