Иран передал Пакистану текст нового плана по урегулированию конфликта с США

На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие с исламской республикой до завершения переговоров. Позднее телеканал Al Mayadeen сообщил, что Тегеран через Исламабад предложил Вашингтону трехэтапную формулу для продолжения диалога.

Как рассказал агентству Reuters американский чиновник, Дональд Трамп остался недоволен таким предложением. После этого газета WSJ сообщила, что он планирует долгосрочную блокаду Ирана. Возобновление бомбардировок или выход из конфликта президент США счел более рискованными вариантами.