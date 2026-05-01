Иран передал Пакистану текст нового плана по урегулированию конфликта с США

ТЕГЕРАН, 1 мая — РИА Новости. Тегеран передал Исламабаду новый план урегулирования конфликта с США и Израилем, сообщило агентство IRNA.
"В четверг вечером, 30 апреля, Иран передал текст нового плана Пакистану в качестве посредника в переговорах с Соединенными Штатами", — говорится в публикации.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие с исламской республикой до завершения переговоров. Позднее телеканал Al Mayadeen сообщил, что Тегеран через Исламабад предложил Вашингтону трехэтапную формулу для продолжения диалога.
По данным СМИ, первая фаза предусматривает прекращение войны и гарантии безопасности для ИРИ и Ливана. Далее стороны обсудят механизмы управления Ормузским проливом, и лишь потом затронут иранскую ядерную программу. Однако переход к третьему пункту возможен только после достижения согласия по первым двум.
Как рассказал агентству Reuters американский чиновник, Дональд Трамп остался недоволен таким предложением. После этого газета WSJ сообщила, что он планирует долгосрочную блокаду Ирана. Возобновление бомбардировок или выход из конфликта президент США счел более рискованными вариантами.