МИД Ирана раскрыл, во сколько обошлась США военная операция
12:52 01.05.2026 (обновлено: 12:58 01.05.2026)
МИД Ирана раскрыл, во сколько обошлась США военная операция

Аракчи: операция США против Ирана обошлась Вашингтону в 100 млрд долларов

Специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи утверждает, что операция США против Ирана обошлась Вашингтону в 100 миллиардов долларов.
  • Исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст сообщил, что расходы США на операцию против Ирана составляют 25 миллиардов долларов.
  • Аракчи считает, что косвенные затраты США еще выше и операция обходится каждому американскому хозяйству в 500 долларов ежемесячно.
ТЕГЕРАН, 1 мая - РИА Новости. Операция США против Ирана обошлась Вашингтону в 100 миллиардов долларов, утверждает глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст в среду сообщил, что расходы США на операцию против Ирана составляют 25 миллиардов долларов.
"Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху стоила США непосредственно 100 миллиардов долларов, в 4 раза больше, чем было заявлено", - написал министр на своей официальной странице в соцсети Х.
Аракчи считает, что косвенные затраты США еще выше. По его утверждению, операция обходится каждому американскому хозяйству в 500 долларов ежемесячно, и эти расходы продолжают расти.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреСШАИранВашингтон (штат)Аббас АракчиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
