06:01 01.05.2026
"Сенсационное поражение": на Западе изумились крупной ошибке Трампа в Иране

SC: Трамп ведет переговоры с Ираном с позиции слабости из-за влияния Израиля

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Ираном с позиции слабости из-за чрезмерного влияния Израиля, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture.
  • В тексте отмечается, что глава Белого дома руководствуется устаревшей фантазией о значительном превосходстве США над Ираном.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Ираном с позиции слабости из-за чрезмерного влияния Израиля, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture.
"Предложение Ирана — открыть пролив в обмен на снятие Трампом блокады, которая препятствует доставке значительной части иранской нефти потребителям, — кажется разумным. <…> Но Трамп находится под слишком сильным давлением со стороны Израиля, для которого такой ход в отношении иранцев в лучшем случае будет уступкой, а в худшем — восприниматься как сенсационное поражение. <…> Проблема заключается в том, что никакое развитие событий не выставляет Трампа умным переговорщиком, поскольку он ведет переговоры с позиции слабости, а не силы", — указывается в материале.
На Западе раскрыли, на что решился Трамп после разговора с Путиным
По словам автора, стратегическое положение Вашингтона на Ближнем Востоке ухудшает также устаревшая фантазия американского лидера о том, что США — огромная военная сила, а Иран — лишь второстепенный игрок.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
"Вот-вот рухнут". В США сообщили Трампу плохие новости из-за Ирана
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаМасуд ПезешкианШехбаз Шариф
 
 
