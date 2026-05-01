Свердловский губернатор продолжил фотографироваться после инцидента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошел инцидент, когда неизвестный попытался приблизиться к свердловскому губернатору Денису Паслеру во время первомайского митинга.
- Охрана губернатора сработала четко и нейтрализовала неизвестного.
- После инцидента Денис Паслер продолжил спокойно фотографироваться.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Глава Свердловской области Денис Паслер после инцидента с попыткой неизвестного прорваться к нему во время первомайского митинга продолжил спокойно фотографироваться, его охрана сработала четко, рассказала РИА Новости координатор Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Наталья Грехова, находившаяся в тот момент рядом с ним.
"Я рядом была с Денисом Паслером, подошла поздороваться, мы учились в одном институте, год разница. Охрана сработала четко, Денис даже после продолжил спокойно фотографироваться, и потом ушел с охраной", - сказала Грехова.
В пятницу в местных СМИ появилось видео, на котором видно, как мужчина на первомайском митинге в Екатеринбурге бегом пытается приблизиться к свердловскому губернатору. Неизвестного скрутила охрана.
В департаменте информполитики региона сообщили РИА Новости, что мужчина был передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств.