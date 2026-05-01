В Госдуме хотят ввести для пенсионеров сроки ожидания специалистов по ОМС

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Панеш предложил установить предельные сроки ожидания пенсионерами узкого специалиста по ОМС — не более 14 дней.

Для МРТ или КТ он предложил ограничить срок 30 днями.

Депутат также предложил расширить перечень бесплатных лекарств и увеличить компенсацию расходов на них.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил установить предельные сроки ожидания пенсионерами узкого специалиста по ОМС - не более 14 дней, для МРТ или КТ - не более 30 дней.

« "Я предлагаю установить для пенсионеров предельные сроки ожидания узкого специалиста по ОМС - не более 14 дней, для МРТ/КТ - не более 30 дней, с штрафами за нарушение", - сказал Панеш РИА Новости.

Он предложил расширить перечень бесплатных лекарств и увеличить компенсацию расходов на них с 50% до 75% для пенсионеров с доходом ниже полуторного прожиточного минимума.