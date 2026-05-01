Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме хотят ввести для пенсионеров сроки ожидания специалистов по ОМС - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 01.05.2026
В Госдуме хотят ввести для пенсионеров сроки ожидания специалистов по ОМС

Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Панеш предложил установить предельные сроки ожидания пенсионерами узкого специалиста по ОМС — не более 14 дней.
  • Для МРТ или КТ он предложил ограничить срок 30 днями.
  • Депутат также предложил расширить перечень бесплатных лекарств и увеличить компенсацию расходов на них.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил установить предельные сроки ожидания пенсионерами узкого специалиста по ОМС - не более 14 дней, для МРТ или КТ - не более 30 дней.
«
"Я предлагаю установить для пенсионеров предельные сроки ожидания узкого специалиста по ОМС - не более 14 дней, для МРТ/КТ - не более 30 дней, с штрафами за нарушение", - сказал Панеш РИА Новости.
Он предложил расширить перечень бесплатных лекарств и увеличить компенсацию расходов на них с 50% до 75% для пенсионеров с доходом ниже полуторного прожиточного минимума.
По его мнению, также необходимо ввести систему патронажа для одиноких пенсионеров старше 75 лет, подразумевающую закрепление за ними социального работника для помощи в записи к врачам.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Госдуме назвали федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год
2 января, 02:47
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала