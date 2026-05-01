Новая вакцина от меланомы дала первые результаты лечения, заявил Гинцбург

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В анализах первого пациента, который получил вакцину для терапии меланомы, уже наблюдаются небольшие сдвиги, но основные иммунологические результаты еще впереди, заявил РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России у пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК". Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.
"У него (пациента - ред.) была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются", - сказал Гинцбург.
Он добавил, что пациента ждет еще около 10 введений вакцины, поэтому основные иммунологические результаты впереди.
Гинцбург уточнил, что сейчас пациент находится дома в Курской области под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение вакцины, по словам собеседника агентства, планируется между майскими праздниками.