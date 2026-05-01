Новая вакцина от меланомы дала первые результаты лечения, заявил Гинцбург

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В анализах первого пациента, который получил вакцину для терапии меланомы, уже наблюдаются небольшие сдвиги, но основные иммунологические результаты еще впереди, заявил РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.