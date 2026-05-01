Делегация МАГАТЭ проверит сброс воды с "Фукусимы-1" в океан

ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Делегация МАГАТЭ и независимые эксперты из 11 стран, включая Россию, посетят Японию с инспекторской проверкой сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщил японский МИД.

Это шестая по счету инспекторская проверка с начала сброса в 2023 году воды с АЭС "Фукусима-1", в основном очищенной в системе ALPS от радионуклидов, кроме трития, в океан.