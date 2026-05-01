Премьер Словакии отработает ночную смену грузчиком

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заступил на ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися.

Фицо будет помощником водителя-экспедитора и возьмет на себя всю физическую работу, связанную с доставкой продукции, без оплаты.

БРАТИСЛАВА, 1 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заступил на ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися в качестве помощника водителя-экспедитора.

"Я договорился с владельцем (пекарни - ред.) о том, что после инструктажа по технике безопасности, который я прошел, я зайду на минутку посмотреть на то, что мы будем развозить, а потом я буду помощником водителя-экспедитора. Мы будем доставлять продукцию, которую эта пекарня подготовила, остановок у нас будет несколько", - сказал Фицо перед началом ночной смены в пекарне, его заявления для прессы транслировал словацкий телеканал ТА3.

Пекарня, продукцию которой словацкий премьер будет доставлять, находится в небольшом словацком городе Бановце-над-Бебравоу на западе республики. Фицо рассказал, что всю ночь будет сопровождать водителя, который развозит выпечку, и возьмет на себя всю физическую работу, связанную с этим процессом.

"Таким образом я хочу выразить уважение прежде всего тем людям, которые работают по ночам и во время государственных праздников", - сказал Фицо.

Премьер Словакии также уточнил, что никакой оплаты за эту работу он не получит.

В ночь на 1 мая в 2024 году Фицо отработал 8-часовую ночную смену на заводе ZKW Slovakia по сборке запчастей для автомобилей. Тогда он отметил, что такой труд является большой физической нагрузкой для людей. Фицо говорил, что Словакия остается лидером среди европейских стран по работе в ночное время и необходимо найти подходящую и для работодателей, и для работников модель, которая бы смогла сбалансировать работу в дневное и ночное время.