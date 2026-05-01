Россия впервые представила видеоигры на фестивале в Латинской Америке

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первый Фестиваль московских видеоигр открылся в бразильском Сан-Паулу, он будет работать до 3 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.

« "Российская видеоигровая индустрия сегодня - это полноценная экспортная отрасль, ядро которой формируют московские студии. Именно поэтому мы в Бразилии - одной из ключевых стран-партнеров России по БРИКС и одной из пяти крупнейших видеоигровых аудиторий мира с более чем 100 миллионами геймеров. Фестиваль, стартовавший сегодня на главной улице Сан-Паулу , познакомит бразильскую публику с российскими видеоиграми и открывает нашим компаниям выход на этот рынок", - отметила руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

Как рассказали в пресс-службе, фестиваль построен вокруг трех типов площадок, которые будут работать до 3 мая. Первая - брендированный автобус Moscow Game Hub Московского кластера видеоигр и анимации, переоборудованный в мобильную игровую площадку. Он будет курсировать между ключевыми точками Сан-Паулу: посетители могут протестировать шутеры, симуляторы и проекты других жанров - как уже вышедшие, так и готовящиеся к релизу.

Вторая площадка - Login House eXP, один из крупнейших киберспортивных центров Сан-Паулу. Третья - сеть партнерских компьютерных клубов города, где девять игр московских студий доступны для свободной игры.