01:39 01.05.2026
Евродепутат оценил вероятность принятия 21-го пакета санкций

Здеховски: принятие новых санкций к концу срока главы Совета ЕС не гарантировано

Зал заседаний Европарламента в Страсбурге
Зал заседаний Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС возможно, но не гарантировано из-за сложных переговоров и необходимости единогласия, сообщил депутат Европарламента Томаш Здеховски.
"Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано", - сказал газете "Известия" евродепутат.
По его словам, сроки будут зависеть от политического консенсуса между странами ЕС, при этом переговоры по новому пакету могут оказаться трудными, несмотря на сохраняющуюся политическую волю продолжать санкционное давление.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Каллас рассказала о работе над 21-м пакетом санкций
24 апреля, 09:42
 
