Краткий пересказ от РИА ИИ
- Принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС возможно, но не гарантировано.
- Сроки принятия пакета будут зависеть от политического консенсуса между странами ЕС, при этом переговоры могут оказаться трудными.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС возможно, но не гарантировано из-за сложных переговоров и необходимости единогласия, сообщил депутат Европарламента Томаш Здеховски.
"Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано", - сказал газете "Известия" евродепутат.
По его словам, сроки будут зависеть от политического консенсуса между странами ЕС, при этом переговоры по новому пакету могут оказаться трудными, несмотря на сохраняющуюся политическую волю продолжать санкционное давление.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
