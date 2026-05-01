Президент Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис заявил об отсутствии необходимости вести переговоры с Владимиром Путиным.
"Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить", — приводит его слова издание ERR.
Эстонский политик утверждает, что возобновление отношений с Россией возможно только после того, как страна изменится.