Американский эсминец заглох из-за неисправности
Американский эсминец заглох из-за неисправности

Американский эсминец USS Higgins заглох из-за неисправности электропроводки

Эсминец USS Higgins
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На американском эсминце USS Higgins произошла авария из-за неисправности электропроводки.
  • Никто из членов экипажа не пострадал, электроснабжение и движение судна восстановлены.
  • В настоящее время проводится расследование причин произошедшего инцидента.
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Авария на американском эсминце USS Higgins, выполнявшем задачи в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, произошла из-за неисправности электропроводки, заявили РИА Новости в пресс-службе седьмого флота.
Пресс-служба подтвердила, что во вторник эсминец класса "Арли Берк" USS Higgins доложил о технической неисправности системы распределения электроэнергии.
"Первоначальные сообщения указывают на неисправность электрооборудования, которая могла привести к искрообразованию или задымлению, которые прекратились после отключения питания", – уточняется в письме.
Никто из членов экипажа не пострадал. Электроснабжение и движение судна восстановлены. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего инцидента, сообщили в пресс-службе.
Ранее американские СМИ сообщали, что на эсминце произошел крупный пожар, что в свою очередь вывело из строя электроснабжение и двигательную установку.
