Американский эсминец заглох из-за неисправности

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Авария на американском эсминце USS Higgins, выполнявшем задачи в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, произошла из-за неисправности электропроводки, заявили РИА Новости в пресс-службе седьмого флота.

Пресс-служба подтвердила, что во вторник эсминец класса "Арли Берк" USS Higgins доложил о технической неисправности системы распределения электроэнергии.

"Первоначальные сообщения указывают на неисправность электрооборудования, которая могла привести к искрообразованию или задымлению, которые прекратились после отключения питания", – уточняется в письме.

Никто из членов экипажа не пострадал. Электроснабжение и движение судна восстановлены. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего инцидента, сообщили в пресс-службе.