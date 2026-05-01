Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 01.05.2026 (обновлено: 23:12 01.05.2026)
Чехия разрешила пролет самолета Фицо в Москву

© Фотохост-агентство РИА Новости | Прилет Роберта Фицо в Москву в 2025 году
Прилет Роберта Фицо в Москву в 2025 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чехия разрешила пролет самолета премьера Словакии в Москву 9 мая.
  • Ранее это отказались сделать Литва, Латвия и Эстония.
ПРАГА, 1 мая — РИА Новости. Прага выдала разрешение на пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в День Победы, сообщил пресс-секретарь чешского МИД Адам Черго.
"Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и оно было выдано без задержки. Утверждения о запрете ложны", — передает его слова портал Novinky.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Песков прокомментировал попытки Европы помешать приезду лидеров на 9 Мая
30 апреля, 15:35
Сам Фицо сообщал, что пролет уже запретили Литва и Латвия. Позже об отказе предоставить воздушное пространство заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Заявку формально еще рассматривает Польша, однако ее министр иностранных дел Радослав Сикорский утверждал, что этот вопрос больше не стоит.
Фицо 9 мая планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от фашизма. Участвовать в военном параде он не будет.
В прошлом году словацкий премьер наблюдал за парадом с трибуны на Красной площади, после чего встретился с Владимиром Путиным.
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Парад Победы на Красной площади 9 мая 2026
29 апреля, 14:30
 
В миреЧехияРоберт ФицоДень Победы — 2026СловакияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала