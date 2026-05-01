Чехия разрешила пролет самолета Фицо в Москву

ПРАГА, 1 мая — РИА Новости. Прага выдала разрешение на пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в День Победы, сообщил пресс-секретарь чешского МИД Адам Черго.
"Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и оно было выдано без задержки. Утверждения о запрете ложны", — передает его слова портал Novinky.
Сам Фицо сообщал, что пролет уже запретили Литва и Латвия. Позже об отказе предоставить воздушное пространство заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Заявку формально еще рассматривает Польша, однако ее министр иностранных дел Радослав Сикорский утверждал, что этот вопрос больше не стоит.
Фицо 9 мая планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от фашизма. Участвовать в военном параде он не будет.
В прошлом году словацкий премьер наблюдал за парадом с трибуны на Красной площади, после чего встретился с Владимиром Путиным.
Парад Победы на Красной площади 9 мая 2026
29 апреля, 14:30