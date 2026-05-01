В Лионе на первомайской демонстрации задержали нескольких человек
17:51 01.05.2026
В Лионе на первомайской демонстрации задержали нескольких человек

BFMTV: в Лионе на первомайской демонстрации задержали четырех человек

© СоцсетиСотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Лионе, Франция. Кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На первомайской демонстрации в Лионе задержали четырех человек после стычки радикалов и правоохранителей.
  • На акцию в Лионе вышли 6,5 тысячи человек.
ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Несколько человек были задержаны во французском Лионе после стычки радикалов и правоохранителей на первомайской демонстрации, сообщил в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
"Несколько десятков (радикалов движения – ред.) black bloc были замечены в кортеже демонстрантов, они обстреляли фейерверками силы правопорядка, которые ответили применением слезоточивого газа… Четыре человека были задержаны на полях манифестации", - говорится в материале.
По данным телеканала, в общей сложности на акцию в Лионе вышли 6,5 тысячи человек.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что чуть более 100 тысяч человек ожидаются на первомайских манифестациях по всей Франции.
Беспорядки на марше в Париже - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации во Франции
Вчера, 17:29
 
