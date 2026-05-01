В Лионе на первомайской демонстрации задержали нескольких человек

- На первомайской демонстрации в Лионе задержали четырех человек после стычки радикалов и правоохранителей.
- На акцию в Лионе вышли 6,5 тысячи человек.
ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Несколько человек были задержаны во французском Лионе после стычки радикалов и правоохранителей на первомайской демонстрации, сообщил в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
"Несколько десятков (радикалов движения – ред.) black bloc были замечены в кортеже демонстрантов, они обстреляли фейерверками силы правопорядка, которые ответили применением слезоточивого газа… Четыре человека были задержаны на полях манифестации", - говорится в материале.
По данным телеканала, в общей сложности на акцию в Лионе вышли 6,5 тысячи человек.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что чуть более 100 тысяч человек ожидаются на первомайских манифестациях по всей Франции.