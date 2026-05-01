В народную программу ЕР поступило более 850 тысяч предложений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Более 850 тысяч предложений поступило в народную программу "Единой России", заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
В ходе пленарного заседания форума "Единая Россия. Есть результат!" он уточнил, что сегодня партия ведет сбор предложений в новую программу на период до 2031 года.
"Кроме форумов работают и другие форматы для сбора инициатив граждан. Напомню, что одна из самых популярных - это сайт "Есть результат", имея в виду результат реализации программы. На сегодняшний день на портале собрано 366 тысяч предложений, а в общей сложности, если брать и онлайн, и оффлайн, таких предложений поступило уже 850 тысяч", - сказал Медведев.