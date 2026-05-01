Трамп повысил пошлины на автомобили, произведенные в ЕС

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что со следующей недели Вашингтон повысит импортные пошлины в отношении автомобилей и грузовиков, произведенных в Евросоюзе, до 25%.

"Я рад сообщить, что из-за того, что Европейский союз не соблюдает условия нашего торгового соглашения, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Пошлины будут увеличены до 25%", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.