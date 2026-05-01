В Дубае убрали минимальный порог инвестиций в недвижимость для ВНЖ

ДУБАЙ, 1 мая - РИА Новости. В Дубае отменили минимальный размер инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство, что подтверждается обновлёнными правилами Земельного департамента Дубая (DLD), изученными РИА Новости.

На цифровой платформе DLD Cube, где можно получить резидентство через инвестиции в недвижимость в Дубае, указывается, что, будучи единственным собственником недвижимости в Дубае, возможно подать заявку на получение вида на жительство на два года без ограничений по минимальной стоимости объекта.