В Дубае убрали минимальный порог инвестиций в недвижимость для ВНЖ - РИА Новости, 02.05.2026
21:19 01.05.2026 (обновлено: 01:23 02.05.2026)
В Дубае убрали минимальный порог инвестиций в недвижимость для ВНЖ

В Дубае ликвидировали минимальный порог инвестиций для вида на жительство

© AP Photo / Kamran JebreiliВысотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дубае ликвидирован минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство.
  • Теперь единственный владелец недвижимости в Дубае может подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года без требований к минимальной стоимости недвижимости.
  • Если у объекта недвижимости более одного владельца, то минимальный размер доли должен составлять 400 тысяч дирхамов ОАЭ (109 тысяч долларов).
ДУБАЙ, 1 мая - РИА Новости. В Дубае отменили минимальный размер инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство, что подтверждается обновлёнными правилами Земельного департамента Дубая (DLD), изученными РИА Новости.
На цифровой платформе DLD Cube, где можно получить резидентство через инвестиции в недвижимость в Дубае, указывается, что, будучи единственным собственником недвижимости в Дубае, возможно подать заявку на получение вида на жительство на два года без ограничений по минимальной стоимости объекта.
Ранее существовал порог стоимости жилья в 750 тысяч дирхамов ОАЭ (204 тысячи долларов) для получения вида на жительство в Дубае. Лицам, обладающим имуществом совместно с другими, необходимо иметь долю стоимостью не менее 400 тысяч дирхамов ОАЭ (109 тысяч долларов), сообщается на платформе DLD Cube.
