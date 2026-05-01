Появились новые детали массового ДТП на Урале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП с участием Renault, Toyota, грузового Man и Opel.
- В автомобиле Renault находились пятеро, четверо несовершеннолетних погибли, еще одна 17-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована.
- Машина, где погибли дети, сильно искорежена.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Автомобиль Renault, который попал в массовое ДТП на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, и где погибли дети, сильно искорежен, следует из фото и видео Госавтоинспекции Свердловской области.
Судя по снимкам и видео ведомства, попавший в ДТП автомобиль весь измят, от него осталась груда металла.
По данным ведомства, авария случилась вечером в пятницу на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в Свердловской области. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с автомобилем Toyota и ее откинуло на грузовой Man, а затем и в Opel. Впоследствии Renault воспламенился.
В Renault находились пятеро, четверо из которых погибли, все они несовершеннолетние. Еще одна 17-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована в детскую больницу. В Toyota были мужчина и женщина, оба они доставлены больницу, поясняли в ГАИ.
После аварии следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. При этом, по последнему уточнению прокуратуры региона, за рулем Renault был все-таки 18-летний молодой человек, а ДТП случилось в районе города Первоуральска.
