20:01 01.05.2026
По факту массового ДТП на Урале возбудили уголовное дело

В Первоуральске завели дело после массового ДТП с погибшими детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП.
  • В результате аварии погибли четверо несовершеннолетних, еще один ребенок и двое взрослых пострадали.
  • Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК России.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, в результате которого погибли, предварительно, четверо несовершеннолетних, а также пострадали еще один ребенок и двое взрослых, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
В пятницу в автоинспекции региона сообщили, что водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Toyota, после чего Renault откинуло на грузовой Man с полуприцепом, а затем - в автомобиль Opel, в результате чего Renault воспламенился.
Из пяти человек, находившихся в Renault, четверо погибли. Предварительно, все они несовершеннолетние, их личности устанавливаются, отметили в ГАИ. Еще одна 17-летняя пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами. Также были доставлены в больницу мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле Toyota. Водитель грузовика, а также водитель и пассажиры Opel не пострадали.
"По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СК СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщил Шульга.
В прокуратуре региона сообщили, что выяснение обстоятельств ДТП и проведение доследственной проверки взято на контроль. В надзорном ведомстве также уточнили, что, по предварительным данным, водителю Renault было 18 лет.
ПроисшествияСвердловская областьРоссияПервоуральскАлександр ШульгаRenault S.AСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФRenault ClioToyota CorollaOpel Astra
 
 
