По факту массового ДТП на Урале возбудили уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, в результате которого погибли, предварительно, четверо несовершеннолетних, а также пострадали еще один ребенок и двое взрослых, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.